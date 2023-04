CEPAGATTI: Arrestato dai Carabinieri per resistenza

Nella tarda serata di ieri 4 aprile 2023 i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cepagatti, hanno arrestato un 45enne residente a Pianella per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’arrestato, verso le ore 23 transitava alla guida della propria autovettura nel comune di Moscufo ad elevata velocità provocando un sinistro stradale senza feriti. Successivamente, bloccato dagli operanti in via Nazionale del Comune di Cepagatti, sceso dal veicolo, oltre ad opporre resistenza, proferiva nei confronti dei militari operanti frasi con tono minaccioso. Dagli ulteriori controlli, sottoposto all’accertamento alcolico presentava un tasso pari a 1.5 GR/L, ed a seguito di perquisizione veicolare e personale e’ stato trovato in possesso di grammi 4 di hascisc. All’arrestato veniva quindi immediatamente ritirata la patente di guida mentre il veicolo affidato a familiare convivente. Successivamente. condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi 5 aprile 2023.