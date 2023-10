CERCHIO. 500MILA EURO PER IL MUSEO CIVICO, TEDESCHI: OGNI COSA ARRIVA SOLO SE C’È UNA OCULATA PROGRAMMAZIONE. GRAZIE A TUTTI GLI AMMINISTRATORI E ALL’UFFICIO PNRR DEL COMUNE

Un finanziamento 500.000,00 euro per il museo civico di Cerchio, soldi del PNRR per una struttura che diventerà uno dei fiori all’occhiello non solo del paese, ma dell’intero comprensorio.

La palla ora passa ai progettisti e all’ufficio tecnico, i quali, come ha spiegato lo stesso sindaco Gianfranco Tedeschi, è già avvenuto e dato i primi importanti effetti.

"L' importo del Finanziamento è di 500.000,00", ha spiegato il primo cittadino, "Finanziamento PNRR con un crono programma che prevede: entro fine metà novembre 2022 consegna progetto esecutivo, l'appalto dicembre 2023 / gennaio 2024, entro luglio 2024 inizio lavori. Un altro obbiettivo del programma elettorale raggiunto. Si tratta di un' opera pubblica straordinaria ed unica nel territorio Marsicano, ogni cosa arriva solo se c'è una oculata programmazione. Grazie a tutti gli amministratori e all'ufficio PNRR del Comune di Cerchio".

