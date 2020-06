CERCHIO. AL VIA I LAVORI ALLO STADIO COMUNALE “GIUSEPPE TOFANI”

Sono iniziati i lavori allo stadio Comunale “Giuseppe Tofani”. L’intervento prevede: la messa in sicurezza della struttura sportiva , la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico, manutenzione della Tribuna , manutenzione dello spogliatoio e la realizzazione dell’impianto di drenaggio e campo sintetico.

L’impianto Sportivo Comunale “Giuseppe Tofani”, di fatto a termine di questi ennesimi interventi, rappresenterà una eccellenza nel territorio Marsicano, per le caratteristiche infrastrutturali.

Ennesima opera pubblica realizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, che si appresta a terminare il proprio mandato nel 2021.

4 anni in cui l’esecutivo comunale ha impiegato risorse importanti per l’ammodernamento e la sistemazione del paese. Tedeschi aggiunge : “Abbiamo in progetto ancora altre iniziative che intendiamo completare prima della fine del mandato Maggio/Giugno 2021”.

“ L’intervento allo stadio Comunale rientra in quei lavori che avevamo presentato nel corso della scorsa campagna elettorale e che stiamo realizzando”, ha spiegato il Sindaco Gianfranco Tedeschi. “ In questi 4 anni come avevamo promesso ai cittadini, ci siamo impegnati per far fare al nostro paese un importante salto di qualità realizzando opere pubbliche e sistemando quelle aree che necessitavano di interventi di riqualificazione. Un impegno che siamo determinati a proseguire fino a fine mandato ed ancora anche nel prossimo futuro”, aggiunge il Primo Cittadino. “ Stiamo lavorando anche, per la formazione di una compagine politica per ripresentarci “al democratico giudizio” alle prossime elezioni amministrative del 2021. Molti sono le disponibilità a candidarsi da parte di cittadini che si vogliono avvicinare, per la prima volta alla vita amministrativa, pronti ad impegnare il proprio tempo in favore della nostra meravigliosa Comunità.

Il futuro che immaginiamo vede coinvolti molti giovani (uomini e donne) che da tempo hanno già dato la loro disponibilità. Emerge tra tutti la voglia di continuare a crescere e fare sempre meglio. Auspichiamo un futuro con iniziative dirette ad innovare le attività ordinarie della Pubblica Amministrazione. Abbiamo voglia di scommettere ancora sui progetti messi in campo in questi anni, che sono senza ombra di dubbio la migliore cartolina per farci giudicare alle prossime elezioni amministrative dai nostri cittadini.