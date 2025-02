Cerchio. Approvata la Delibera di Consiglio Comunale per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

Il Consiglio Comunale di Cerchio con voto unanime ha deliberato la costituzione della CER.

IL SINDACO: è stato un percorso lungo e complicato, che ci vede primi protagonisti nel territorio Marsicano. Parte la Comunità Energetica Rinnovabile di CERCHIO sotto forma di Cooperativa di Comunità .

CONTINUA IL SINDACO TEDESCHI: sarà un innovativo strumento con cui il cittadino potrà confrontarsi x risparmiare concretamente sui costi energetici.

Sarà, alla luce delle finalità normate nella bozza di Statuto approvato, anche uno strumento straordinario per benefici sociali concreti che possono avere risvolti occupazionali.

Di certo siamo i primi nel territorio a costituirla formalmente come Ente Locale.

E’ una sfida importante per noi Amministratori e per i cittadini che ne faranno utilizzo.

Si continua con politiche ambientali innovative dirette alla produzione di energia pulita e al risparmio sui costi energetici x le famiglie del nostro paese.

Forti e convinti che le piccole comunità come le nostre devono accettare le nuove sfide del futuro, assicurando che lo scopo di utilità sociale resta quello principale e prioritario, a CERCHIO PARTE QUESTA NUOVA SFIDA.

Delibera originale nr 6 del 21_02_2025