CERCHIO. ATTI VANDALICI NEI LOCALI DEL CENTRO SPORTIVO ORTO SERENO

Hanno rotto la finestra degli spogliatoi del centro sportivo Orto Sereno per accedere al loro interno. Un fatto subito stigmatizzato dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, il quale in un post su FB, ha ricordato che per utilizzare l’impianto basta chiedere le chiavi al Comune, evitando così di danneggiare la struttura.





“La nostra è una piccola Comunità dove la forza è rappresentata dalla coesione sociale e dall’univoco sentimento di essere legati al ns paese “, ha scritto sui social il Sindaco Tedeschi. “ Chiedo a tutti di collaborare in tal senso perché per entrare nei locali spogliatoi del Centro Sportivo Orto Sereno basta chiedere le chiavi al Comune senza rompere la finestra”.

AIUTIAMOCI PERCHÉ IL PATRIMONIO PUBBLICO È DI TUTTI E NON DI CHI AMMINISTRA..

Grazie e BUON FERRAGOSTO A TUTTI