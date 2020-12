CERCHIO ED AIELLI SALUTANO IL MARESCIALLO FRANCESCO GENTILE CHE RAGGIUNGE LA PENSIONE, 22 ANNI AL SERVIZIO DELLE COMUNITA’

Una cerimonia semplice ma carica di emozioni, quella che si è svolta questa mattina al Comune di Cerchio dove i Sindaci Gianfranco Tedeschi (Cerchio) ed Enzo Di Natale (Aielli), hanno salutato a nome delle rispettive comunità il Maresciallo Francesco Gentile, per il lavoro svolto al servizio delle istituzioni e delle comunità. Il sottufficiale dell’Arma ha raggiunto l’importante traguardo della pensione.

“22 anni al comando della caserma dei carabinieri di Cerchio (competente anche per Aielli), gli ultimi 5 passati lui da Maresciallo (e da cittadino aiellese) e io da Sindaco”, dice il Sindaco Enzo Di Natale. “Un rapporto fatto di stima, rispetto, collaborazione e amicizia reciproca. Le comunità di Aielli e di Cerchio salutano professionalmente un punto di riferimento importante per tutti.

Buona pensione Francesco Gentile”.

“ Questa mattina nella Sala Consigliare – unitamente al Sindaco di Aielli Dott. Enzo Di Natale – con un po’ di emozione a nome della Comunità Di Cerchio ho salutato e ringraziato il Luogotenente Francesco Gentile, in servizio effettivo per 22 anni in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerchio, che al 31/12/2020 si congeda e va in pensione .Ringrazio per la presenza il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano e tutte le Associazioni presenti Auguro al Comandante ogni bene per il Suo meritato traguardo di riposo” .

Al Comandate Francesco Gentile i migliori auguri anche dalla redazione de Il Faro 24.it.