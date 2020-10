CERCHIO : ELEZIONI COMUNALI 2021, NASCE LA LISTA CIVICA – CERCHIO NEL CUORE VERSO IL FUTURO

Nasce il nuovo Gruppo Civico CERCHIO NEL CUORE VERSO IL FUTURO. Si tratta di una composizione civica che nasce in continuazione con l’Amministrazione Comunale uscente Guidata da Gianfranco Tedeschi, che ha deciso di raccoglie idee, riflessioni, proposte e candidature dalla consultazione Popolare diffusa da effettuarsi tramite Wapp.

I Coordinatori del Gruppo, Giuseppe Tucceri, Valerio D’Amore, Fabrizio Cimmino, Cesidio Meogrossi, Continenza Massimo e Cesidio D’Amore, hanno già raccolto oltre cento adesioni da parte di cittadini del paese pronti a dare suggerimenti, e intendono ampliare la partecipazione da parte di Cittadini interessati a condividere questo percorso.

FABRIZIO CIMMINO : Il particolare momento che Viviamo ci impone di relazionarci con i cittadini con nuovi metodi, anche se non mancheremo qualora fosse possibile ad organizzare incontri pubblici con presenza. L’intento è far partecipare TUTTI I CITTADINI CHE INTENDONO CONDIVERE CON NOI QUESTA NUOVA AVVENTURA AMMINISTRATIVA. Sono già molti i giovani e le donne che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e siamo convinti che ce ne saranno ancora molti altri. La partecipazione così diffusa ci dà molta speranza, perché il nostro paese VA AMATO, VISSUTO QUOTIDIANAMENTE E VALORIZZATO da ognuno, indipendentemente dall’appartenenza politica o da altri fattori.

VALERIO D’AMORE : il nostro paese deve poter guardare avanti, valorizzando tutta l’esperienza maturata dagli attuali amministratori e coinvolgendo per il futuro nuove figure nuove che devono garantire di dedicare tempo, e devono anche essere capaci di guardare a politiche di sviluppo locale nuove, innovative e coinvolgenti.

CESIDIO D’AMORE : Al termine di questo mandato amministrativo, che vedrà concludersi altre importante opere pubbliche ed iniziative, nel redigere un doveroso resoconto, è nostra intenzione SCRIVERE UN NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO 2021/2026 dove metteremo in campo proposte innovative da illustrare con dettaglio per la concreta realizzazione delle stesse;

GIUSEPPE TUCCERI (Peppino) : la nostra intenzione è di garantire una partecipazione diffusa dell’intero tessuto sociale (giovani, lavoratori autonomi, imprenditori agricoli, studenti, commercianti, professionisti, lavoratori dipendenti, artigiani, casalinghe, pensionati, ecc. ecc..) nella redazione del programma e nella composizione della nuova Lista Elettorale. Le numerosissime adesioni avute in questi pochi giorni dalla decisione di formalizzare un primo gruppo di lavoro, ci consente di affermare “che ci sono molti cittadini che hanno voglia di partecipare e condividere con noi questo nuovo percorso”.

CESIDIO MEOGROSSI : l’esperienza amministrativa è bella ed interessante ma richiede tempo ed impegno. Certamente come Cittadino ritengo molto più importante poter condividere, scrivere e portare avanti “COME COMUNITA’ UNITA” il programma amministrativo di chi è chiamato a Governare il nostro bellissimo paese. IL GRUPPO WHATSAPP creato – “Cerchio nel Cuore verso il futuro”, è l’occasione concreta e vera pei i Cittadini interessati a condividere questo percorso, per dare un reale contributo alla crescita culturale, sociale ed economica della nostra Comunità.

IN CONCLUSIONE CONTINENZA MASSIMO AFFERMA : Ringrazio il Sindaco Tedeschi, che è stato chiamato in questo mandato da Giugno 2016 a gestire periodi difficili e complicati dal punto di vista sociale ed amministrativo. Lo ringrazio anche per la disponibilità data a noi tutti nel mettersi a disposizione indipendentemente dal Suo ruolo in futuro.

Siamo pronti e già all’opera per le prossime Elezioni Amministrative del 2021, convinti più che mai, che solo chi vive quotidianamente e concretamente il nostro Paese, sa apprezzare la grandezza della nostra gente e sa trasmettere rispetto ed amore per ogni cosa.

Info : Cesidio Cell. 3316041146 / Fabrizio 3395603044 / Valerio 3285632608