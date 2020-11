CERCHIO. EMERGENZA CORONAVIRUS, DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE CITTADINE

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi ha emanato un’ordinanza con la quale si è proceduto alla sospensione presso tutti gli Istituti scolastici del territorio comunale. Il provvedimento sarà in vigore dal 07 novembre al 21 novembre 2020 – delle attività didattiche in presenza , con consequenziale passaggio per le classi delle elementari e materne alla didattica a distanza (DAD), al fine di garanti re la continuità scolastica i n modo strutturato e organizzato.