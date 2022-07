Cerchio, esclusivo appuntamento letterario con Roberta di Pascasio

CERCHIO – Ripartono gli appuntamenti letterari ideati da Patrizia Polla, presso il suggestivo chiostro dell’ex convento degli agostiniani scalzi, nella deliziosa cornice del Museo delle arti e dei mestieri del borgo marsicano.

Sabato 23 luglio, alle ore 18.30, incontro con la scrittrice Roberta Di Pascasio che presenterà al pubblico“L’equilibrio è un’antica vertigine”, il suo ultimo romanzo pubblicato da Augh! Edizioni.

Autrice, ideatrice dell’agenzia letteraria “Ponte di carta”, conduttrice della rubrica televisiva “La magia delle storie”, andata in onda sull’emittente InfoMediaNews, Roberta ci racconterà la storia di due fratelli, Orlando e Filippo, che una notte, in preda ad alcool e droga, investono e uccidono una donna e una bambina con la loro auto. La tragedia mette in moto un percorso di elaborazione attraverso la coscienza, in cui il lato oscuro dell’animo umano cerca un catartico riscatto nell’accettazione della propria natura ma anche del proprio destino.

Al fianco della scrittrice avezzanese presenzieranno due amiche giornaliste: Roberta Maiolini cui è affidata la conduzione dell’evento e Alina Di Mattia che si occuperà delle letture del testo.

Un appuntamento esclusivo da non perdere!