Cerchio festeggia la “Giornata Nazionale della Gentilezza”

Giornalista, scrittrice, conduttrice, con esperienza trentennale nel settore dei media e della comunicazione. Appassionata di scienze storiche e sociali, vanta una formazione accademica poliedrica. Laureata in Lettere moderne presso l'Università dell'Aquila, ha completato la formazione con studi in Culture e tecniche per la comunicazione dello stesso ateneo. Ha all’attivo diverse pubblicazioni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi contributi giornalistici e letterari.