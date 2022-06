CERCHIO. FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA MUSICA IN OCCASIONE DEI FETTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI E PAOLO

From Articolo 31, questo Sabato tornano in Abruzzo gli storici Dj Jad e Wlady, dopo l’ultima uscita del nuovo singolo “Troppo Sbattimento”, con J-AX, in occasione dei festeggiamenti S.S. Giovanni e Paolo 2022, in P.ZZA S. PERTINI, dopo la loro esibizione salirà sul palco la storica voce del Diabolika Henry Pass.

Venendì, si anticipa, sempre in P.ZZA S. PERTINI, con un Party Esclusivo tutto da scoprire: “STREET PARK”, accompagnato dal Guest Dj VALEESSE.

I due grandi eventi, della Iacutone Management, sono stati organizzati dagli operativissimi Venticinquenni di Cerchio, che scommettono su un grande successo.

Ad aprire lo spettacolo di Venendì ci saranno i giovani e promettenti musicisti KEET & MORE.