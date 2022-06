CERCHIO. GRANDE SUCCESSO PER I FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN PAESE

Grande Festa ricca di musica, movimento e divertimento a Cerchio, quella organizzat a dai Venticinquenni del paese. Hanno lavorato molto, per interi mesi, per far divertire il loro Popolo e la Marsica presente.

Dj Jad e Wlady From ARTICOLO 31 hanno chiuso in bellezza. Due fantastiche serate ricche di musica e divertimento, con la presenza, nel dopo serata, di Henry Pass.

Venerdì molto movimentato, ‘è stata proposta dal comitato una serata itinerante espolosiva, accompagnata da un animazione scenografica molto originale e da Dj VALEESSE.

Clima piacevole, divertente è stato quello creato da alcuni artisti della Iacutone Management, spalmati nei giorni di festa.