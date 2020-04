CERCHIO. IL COMUNE DONA MASCHERINE COLORATE AI BAMBINI

Ennesima iniziativa del comune di Cerchio. In questi giorni l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, ha deciso di donare mascherine colorate ai bambini del paese.

La consegna è stata fatta porta a porta dal consigliere Comunale, Cristian Continenza.

“ Abbiamo deciso di consegnare queste mascherine colorate anche per rendere meno pesante questa situazione di emergenza soprattutto ai più piccoli, dai 10 anni in giù” ha spiegato Continenza. “E’ un momento difficile per tutti soprattutto per i bambini. Siamo consegnando a tutti”, conclude, “ se qualcuno non l’avesse ricevuta le può richiedere direttamente al Comune”.