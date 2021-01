CERCHIO. MORTO L’EX SINDACO LUIGI SPERANDIO, AVEVA 82 ANNI

È morto all’età di 82 anni l’ex Sindaco di Cerchio Luigi Sperandio. L’82enne è deceduto nella notte presso l’ospedale di Avezzano dov’era ricoverato.

Sindaco di Cerchio dal 1988 / 1989, era una figura molto nota non solo in paese, ma in tutto il comprensorio marsicano.

Oltre alla carica di primo cittadino del suo paese, Sperandio era stato decente di Francese all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Galilei”, insegnando la sua materia per oltre 30 anni.

“ Una persona affidabile e perbene”, lo ha ricordato il così il Sindaco Gianfranco Tedeschi. “ Insegnante esemplare, uomo di grande sensibilità e cultura. Il Sindaco dei cittadini e l’umo della cordialità, ci mancherà molto a tutti”.