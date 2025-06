Cerchio: Nuova Scuola Materna e Nido D’infanzia. Sono in fase di definizione i lavori esterni e arredo interno.

Questa mattina, unitamente alla società che sta curando le forniture ed i montaggi degli arredi nuovi per il Nido D’infazia e per la Scuola Materna, i dipendenti del Comune hanno fatto un dettagliato sopralluogo per verificare lo stato dei lavori e definire piccoli aggiustamenti.

Dal sopralluogo è emerso che sono quasi completati i montaggi delle tende e sono in fase di esecuzione le sistemazioni esterne .

È programmata la inaugurazione ad inizio settembre prima della ufficiale riapertura della Scuola.

IL SINDACO TEDESCHI: a Cerchio, continuiamo nella realizzazione di infrastrutture scolastiche sicure ed innovative . I servizi scolastici sono il futuro della nostra Comunità e dobbiamo preservare e coltivare “luoghi sicuri, belli, accoglienti ed innovativi”.

L’opera tra fondi PNRR / Mutuo / e altri fondi di Bilancio Comunale è costata circa 800 mila euro.