CERCHIO. OFFICINA 2026: “PETIZIONE CONTRO IL FORNO CREMATORIO”

COMUNICATO STAMPA OFFICINA 2026

Cerchio, 23 giugno 2025

La diffusione della notizia fatta dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale sul progetto di costruzione di

un impianto di cremazione attiguo al cimitero comunale di Cerchio ha suscitato scalpore e allarme nella

popolazione del paese, così come negli abitanti dell’area circostante.

Si tratta di una tipologia di impianto potenzialmente pericoloso, contro la cui installazione si è già battuta

Cappelle dei Marsi e altre comunità marsicane.

Il gruppo di minoranza comunale “Officina 2026”, dopo un primo invito al ritiro della delibera di giunta, ha

promosso, come prima azione rivolta a scongiurare tale progetto, una raccolta-firme. Questo il testo affidato

dal gruppo di minoranza comunale a Change.org:

«Cerchio è il paese che amiamo, dove vivono le nostre famiglie e la nostra comunità. Un Comune immerso

nella natura, situato all’interno del Parco Regionale Sirente Velino. Invece di cercare di progettare “bellezza”,

è stata pubblicata sui social la notizia del progetto di costruzione di un forno crematorio nel nostro Comune.

Il progetto pubblicizzato senza preavviso, senza dibattito pubblico, suscita in noi moltissima

preoccupazione, riguardo ai problemi di inquinamento, e non rappresenta il tipo di sviluppo economico che

desideriamo per la nostra area. È acclarato da diverse ricerche scientifiche che i forni crematori rilasciano in

atmosfera sostanze inquinanti dannose per la salute, in particolare se non gestiti correttamente. L’emissione

di microparticelle provenienti da tali impianti può avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sulla salute

dei residenti nelle aree circostanti.

Ci rivolgiamo alle autorità competenti per rivalutare il progetto. Chiediamo la progettazione di un futuro

economicamente sostenibile per Cerchio che vada di pari passo con la salvaguardia della salute e

dell’ambiente.

CHE FUTURO VOLETE PER CERCHIO?

Per favore, unitevi a noi firmando questa petizione.

Diciamo NO al Forno crematorio!».

