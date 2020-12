CERCHIO. PROTEZIONE CIVILE IN PRIMA LINEA INSIEME AL COMUNE IN FAVORE DELLA COMUNITA’, IL PLAUSO DEL SINDACO TEDESCHI AI VOLONTARI

In tutte le emergenze che l’Italia ha affrontato e sta affrontando, come ad esempio quella legata al Coronavirus, i volontari della varie associazioni sono sempre presenti ed impegnati in prima linea, così come avvenuto a Cerchio, dove la Protezione Civile cittadina insieme al Comune, hanno operato per far fronte all’emergenza e si sono messi a disposizione per aiutare nello Screening di massa effettuato in paese.

















Una presenza importante che ha riscosso, come sempre, apprezzamento da parte dei cittadini e dell’amministrazione Comunale.

“In questo periodo difficile, molte sono le attività in favore della comunità locale”, ha evidenziato il Sindaco Gianfranco tedeschi. “ Con gratitudine ringrazio i Volontari della Protezione Civile di Cerchio che come sempre sono in prima linea per aiutarci ad affrontare le criticità. Si sono dimostrati un valido aiuto per gestire al meglio la difficile situazione socio- sanitaria legata al covid 19 assicurando la loro presenza sempre. Ringrazio per tutti il Neo Presidente Bruno De Grandis , perché svolgono quotidianamente attività essenziali: si sono attivati per portare la spesa a casa, per effettuare lo screening dei tamponi, per la sanificazione, per garantire sicurezza in moltissime occasioni e solo pochi giorni fa’ si sono messi a disposizione per l’allerta Grazie di tutto ciò che fate per la nostra comunità”.