CERCHIO.RIAPRE IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO PER ANZIANI

Domani 16 Marzo 2025

Riapre a Cerchio il CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI presso i ristrutturati locali di Via Roma – (ex edificio scolastico) con antistante portico ed area attrezzata a parco ricreativo – con piccolo anfiteatro coperto con innovativa struttura in legno per attività teatrali e musicali all’aperto .

Si continua a mettere a disposizione della Comunità locale e delle comunità limitrofe spazi di aggregazione sociale e culturale.

A giorni inizieranno i lavori al Teatro Comunale NICOLA CALIPARI – nuovi infissi, illuminazione interna ed innovazione sul sistema audio.

CERCHIO continua ad investire concretamente per garantire servizi e spazi a favore della Comunità per giovani e meno giovani.

Lo scrive in una nota il Sindaco Gianfranco Tedeschi