CERCHIO. SABATO 23 OTTOBRE AL VIA LA VACCINAZIONE DIFFUSA SU TUTTA LA POPOLAZIONE RESIDENTE

L’Amministrazione Comunale di Cerchio, guidata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, in collaborazione con: la Sala Situazioni Abruzzo, Operazione “EOS”, Comando Militare Esercito “Abruzzo e Molise”, presso i locali dell’ex scuola elementare in via Carlo Lorenzini, con il coordinamento Asl 1 Abruzzo procederà alla vaccinazione diffusa su tutta la popolazione residente.

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 23 ottobre a partire dalle ore 9:00.

Tutti coloro che sono interessati all’attività vaccinale devono prenotarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune entro il giorno 22 ottobre ore 11

“ Siamo tra i primi comuni che fanno vaccinazione diffusa”, ha evidenziato il Sindaco Gianfranco Tedeschi, siamo stati il primo comune delle Regione a fare lo screening anti covid. Un’attenzione”, prosegue ancora Tedeschi, “ che abbiamo avuto, abbiamo ed avremo sempre per tutelare la salute dei nostri concittadini. Il nostro Comune continua tale impegno rimanendo in prima linea con determinazione e responsabilità”.