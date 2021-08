CERCHIO. SUCCESSO PER L’EVENTO “IN… CANTO NEL CHIOSTRO”

Grande successo per l’evento “In…canto nel Chiostro” che si è tenuto nel Chiostro comunale di Cerchio (Aq) il 23 agosto, con il soprano Ilenia Lucci (anche in veste di direttore artistico), il fisarmonicista Danilo Di Paolonicola (filosofando in chiave musicale con fisarmonica e organetto) e il pianista Guido Cellini. Il concerto è stato organizzato dal Comune di Cerchio, in collaborazione con l’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura” e con il contributo della Fondazione Cassa di Ripsarmio della Provincia dell’Aquila. I tre artisti hanno regalato al pubblico presente momenti di alto profilo artistico, eseguendo un repertorio variegato, con arie da camera, canzoni italiane, canzoni napoletane e colonne sonore. Immancabile l’esecuzione del bis, come pure immancabili l’omaggio ai compositori Astor Piazzolla, a cento anni dalla nascita, ed Ennio Morricone, che ci ha lasciati lo scorso anno. Dei saluti finali si è occupato il Conte Franco Santallocco Gargano, Presidente onorario dell’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”, che ha espresso parole di elogio nei confronti dei tre artisti che, ancora una volta, hanno dato prova della loro professionalità e bravura. Soddisfatto della riuscita dell’evento l’Assessore alla cultura, Cesidio D’Amore.