CERCHIO : UNITA’ DI MISSIONE PNRR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CONCEDE UN FINANZIAMENTO DI 780 MILA EURO AL COMUNE

Missione 4 – Servizi Educativi e cura della prima infanzia –

Riqualificazione Edificio Via Francesco Crispi –

Arriva a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione la comunicazione ufficiale al Comune di Cerchio, della Concessione del primo Finanziamento pubblico a totale carico dello Stato – PNRR – per la riqualificazione dell’edificio di Via Francesco Crispi da adibire a Servizi Educativi della prima infanzia.

“Siamo il primo Comune del territorio ad aver ottenuto ufficialmente un Contributo importante per le misure previste nella Missione 4 – del PNRR”, ha commentato il Sindaco Gianfranco Tedeschi.

“Contributo di circa 800mila euro, diretto alla riqualificazione dell’edificio dei Via Francesco Crispi. Il Progetto prevede interventi strutturali, di messa in sicurezza e di arredo. Nasce un nido dell’ infanzia e un luogo da adibire a Centro Polifunzionale per i Servizi alla Famiglia.

Questa nostro intervento”, prosegue Tedeschi, “apre un nuovo servizio per l’intero Territorio e guarda alla collaborazione dei Comuni vicini”.

Il Sindaco di Cerchio ha anche evidenziato che si tratta di un’iniziativa importante, che verrà collegata con altre che si stanno mettendo in campo per partecipare ad ulteriori Bandi del PNNR in collaborazione con i Comuni del territorio.

“Presto presenteremo iniziative che guardano al potenziamento dei Servizi alle Famiglie, allo sviluppo Turistico, culturale ed ambientale. I fattori vincenti per i nostri bellissimi territori sono legati a all’elaborazione di proposte innovative”, conclude il primo cittadino, “coerenti con le peculiarità del territorio, condivise tra più Comuni e dirette alla partecipazione degli operatori economici e sociali. Entro Marzo con gli uffici preposti definiremo il Bando di Gara”.