CERCHIO. VERSO IL VOTO, GIANFRANCO TEDESCHI SI RICANDIDA CON UNA LISTA COMPLETAMENTE RINNOVATA

Tedeschi chiede confronto pubblico su tutti gli argomenti di interesse per dare la migliore opportunità di valutazione ai cittadini.

Cerchio si prepara al voto e come sempre, le compagini politiche che intenderanno scendere in campo stanno scaldando i motori.

Il Sindaco uscente, Gianfranco Tedeschi annuncia attraverso una canale you tube la sua ricandidatura, preannunciando la creazione di una lista completamente rinnovata.

Non sono mancate, nonostante le elezioni siano ancora distanti, si voterà a primavera, già le prime botta e risposta tra i vari competitor.

Tedeschi ha fatto sapere, attraverso il suo primo video messaggio, di essere disposto a confronti pubblici da tenersi anche in piazza rispettando ovviamente le regole in materia di Covid, attraverso i quali confrontarsi con quelli che saranno in suoi avversari politici.