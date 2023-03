Le carte sono la parte più essenziale di qualsiasi gioco di carte. Difficilmente ci si pensa ma sai chi ha inventato le carte da gioco? O come sono entrati in scena i semi e altre curiosità su questo popolare oggetto? Oggi senza le carte saremmo privi di molti giochi che si praticano sia al bar con gli amici, che in buona parte dei casinò tradizionali e dei casinò non AAMS online. Dunque come sono state progettate le carte e la storia completa delle carte da gioco?

Le prime carte da gioco

Sebbene l’origine sia molto dibattuta, si ritiene che le carte da gioco siano state inventate nel IX secolo nell’antica Cina durante la dinastia Tang. Il primo riferimento alle carte da gioco era in un testo del IX secolo a Duyang. Questo avvenne grazie a uno scrittore cinese, Su E, che descrisse la principessa Tong Cheng che giocava al gioco della foglia.

Uno dei primi giochi di carte in cui le regole erano note era un gioco chiamato Madiao, durante la dinastia Ming. Questo gioco si praticava con delle carte che erano una sorta di monete contenenti già valori e semi diversi.

Nell’XI secolo, le carte da gioco iniziarono a diffondersi in tutta l’Asia e raggiunsero l’Egitto. Le prime carte al mondo si trovano nel Museo Benaki, ad Atene, nella Collezione Keir. Queste carte da gioco risalgono al XII e XIII secolo dei primi periodi mamelucchi. Le carte di corte mamelucche non raffiguravano persone ma disegni astratti o calligrafia con dei valori.

Introduzione in Europa

La prima testimonianza dell’introduzione delle carte in Europa risale al 1300, derivante dal divieto dei giochi di carte a Berna, in Svizzera, nel 1367. Quando i mercanti della dinastia mamelucca islamica in Egitto iniziarono le esportazioni, le carte da gioco apparvero per la prima volta in Italia e in Spagna nel 1370. I primi modelli di carte italiane e spagnole derivavano dal periodo mamelucco e presentavano semi di monete, spade, coppe e bastoni che si possono riconoscere ancora oggi. Queste carte erano capolavori dipinti a mano per essere beni di lusso per la classe benestante.

Progettazione di carte

Il Re, la Regina, il Cavaliere e il Fante divennero comuni in un mazzo europeo di 56 carte nel XV secolo. Le carte da gioco francesi posero l’asso come la carta più alta sopra il re dopo la rivoluzione francese.

Nel 1693, i mazzi di carte con semi latini e indici agli angoli e ai bordi furono progettati per consentire ai giocatori di tenere insieme le carte, disposte a ventaglio, con una mano. Nel 1864, il primo mazzo francese fu stampato da Samuel Hart, che presentava la stessa innovazione.

A poco a poco, gli angoli acuti sono stati sostituiti con angoli arrotondati per evitare di rivelare il valore delle carte e di consumarle. I giocatori britannici, americani e francesi preferivano le carte con il dorso bianco prima della metà del XIX secolo. Tuttavia, l’usura delle carte e le scritte sui dorsi bianchi hanno portato a progettare i dorsi delle carte con immagini, pubblicità, ecc.

Formato del mazzo di carte da gioco moderno

Le moderne carte da gioco sono principalmente raggruppate in tre categorie in base ai semi di ciascun mazzo: latino, germanico e francese. I semi nelle carte da gioco spagnole e italiane sono strettamente correlati ai semi latini. Il mazzo francese di 52 carte ha conservato l’originale mazzo mamelucco, escluse le aggiunte del jolly.

Mazzi a semi francesi

Fu nel XV secolo che i francesi introdussero l’immagine del seme nella storia delle carte da gioco. Inoltre, furono i primi a dividere i semi nei colori rosso e nero. A poco a poco, i mazzi francesi hanno superato i mazzi tedeschi diventando la potenza mondiale delle carte da gioco. Oggi per nella maggior parte dei tavoli verdi dei casinò sono in uso le carte francesi. Questi sono mazzi da 52 con l’aggiunta dei jolly.

I semi includono picche, fiori, cuori e quadri. Le picche rappresentano le spade e pare che in Inghilterra si usassero le carte spagnole prima dell’enorme diffusione di quelle francesi.

Il valore delle carte

I numeri da 2 a 10 indicano i ranghi sulle carte. Inoltre, ci sono tre figure: il jack (J), la donna (con Q di Queen) e il re (con la K che sta per King), che sono teoricamente uguali ai numeri 11, 12 e 13. Nella maggior parte delle carte, il numero 1 è la carta Asso contrassegnata con la lettera A maiuscola. Si nota ancora la somiglianza con le nostre carte dove il fante, cavallo e re sono gli equivalenti di J, Q e K.

La maggior parte dei giochi di dadi e di carte, come i giochi di presa, posizionano la carta Asso al rango più alto, sopra il Re. Nei giochi che si basano sul valore numerico l’Asso conta come 1 o 11. Mentre in giochi come ramino, scala quaranta o altri basati sulla combinazione o disposizione delle carte, l’asso può contare come la carta più alta, la più bassa carta, o anche entrambi.

Il jolly

Un mazzo standard di 52 carte contiene anche due o più carte aggiuntive che sono jolly. Un giullare di corte tradizionale che raffigura i burloni. I jolly sono stati inventati per servire come briscola più alta in giochi classici della tradizione. Molti giochi usano questi jolly in modi diversi. Ad esempio, nei giochi di ramino come la canasta, i jolly prendono qualsiasi valore utile in una combinazione di carte.

Conclusione

La storia delle carte da gioco è ampia e intrigante, una storia che viene in mente ogni volta che si tiene in mano un mazzo di carte per giocare a uno dei giochi di carte preferiti. Lo sviluppo delle carte da gioco non si è ancora fermato poiché il design dei mazzi stampati continuerà ad evolversi e ad affascinare le persone.