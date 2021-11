CHIETI. 40ENNE TROVATO MORTO IN CASA, INDAGANO I CARABINIERI



Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di un abitazione in via albanese a Chieti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed il medico legale ed il Pm. Gli inquirenti stando indagando senza tralasciare nulla non si esclude si che possa trattare di omicidio