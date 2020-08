CHIETI – BAMBINO DI 10 ANNI SI ACCASCIA A TERRA, VIGILANTE LO SALVA CON IL MASSAGGIO CARDIACO

E’ ACCADUTO VENERDI NEI PRESSI DI IKEA

Urla e panico, in pochi secondi succede il dramma, un bambino di dieci anni si accascia vicino alla rotatoria, nei pressi di Ikea, di Dragonara. La lucidità e l’innato senso di responsabilità di Riccardo Esposito, 31enne brindisino vigilante per CoopService, lo hanno salvato. Accortosi del fracasso, si è avvicinato, ha notato che il bimbo non era cosciente, non respirava più, non si sentivano i battiti e perdeva liquido dalla bocca. Dopo aver avvertito i soccorsi, inizia il massaggio cardiaco sul bambino, che dopo pochi minuti riapre gli occhi. Il bambino viene portato all’Ospedale, mentre la mamma dello stesso, non riesce a trovare le parole per ringraziare il giovane vigilante.