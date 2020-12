CHIETI. CONTROLLI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN ZONA ARANCIONE: TRE GIOVANI SANZIONATI

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti, Annina Gargano, circa il rispetto della normativa anti COVID, gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo tre giovani a bordo di un’autovettura nella zona di Chieti Scalo, nei pressi del parco fluviale.

I giovani di 23, 25 e 26 anni, tutti residenti in provincia di L’Aquila, che viaggiavano a bordo di un’autovettura, peraltro senza indossare la mascherina, non sono stati in grado di giustificare il loro spostamento in altro comune.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente relativa alle limitazioni nella zona arancione, essendo vietato lo spostamento ingiustificato tra comuni diversi, i contravventori sono stati sanzionati per 533 euro ciascuno; sanzione aggravata in quanto per lo spostamento utilizzavano un mezzo di trasporto.