CHIETI. DENUNCIATI TRE GIOVANI PER AGGRESSIONE

La Polizia di Stato di Chieti individua e denuncia a piede libero tre giovani per un’aggressione avvenuta nella notte a Chieti Scalo.

Intorno all’una e 40 il personale della Squadra Volante interveniva a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni di un giovane da parte di un gruppo di altri ragazzi poco più che maggiorenni, senza apparenti e validi motivi. I compagni della vittima, due coetanei ventenni, riuscivano a fuggire dalla furia degli assalitori, sottraendosi all’aggressione mentre il terzo giovane, veniva raggiunto e colpito ripetutamente al capo. Le vittime, nel far ritorno presso l’autovettura che avevano parcheggiato nelle vicinanze, si accorgevano che la stessa era stata sottratta e rinvenivano sul posto delle parti di auto danneggiate, nonché effetti personali che erano all’interno del veicolo. Successivamente vedevano passare la loro auto con all’interno gli aggressori che se ne erano impossessati. Gli agenti della Squadra Volante, grazie alle telecamere ed alle testimonianze delle vittime che conoscevano i loro aggressori, individuavano i colpevoli, mentre l’autovettura oggetto di furto veniva recuperata sotto casa di uno degli aggressori.

I tre giovani, già noti alle forze dell’ordine, di cui uno già gravato dal “Daspo Willy” sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi ed è in corso di valutazione l’applicazione di ulteriori provvedimenti interdittivi nei confronti dei colpevoli da parte del Questore di Chieti.