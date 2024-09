CHIETI, DOMANI VENERDì 27 SETTEMBRE 2024 NOTTE DEI RICERCATORI, CENTO BAMBINI CON I TUTOR DELL’ORTO DONNE E GIOVANI COLDIRETTI AL GIARDINO BOTANICO DI FARMACIA

Far conoscere i segreti della terra insieme ai ricercatori del Dipartimento di Farmacia dell’università d’Annunzio: questo faranno i giovani agricoltori e le donne di Coldiretti Abruzzo che, in occasione della Notte europea dei ricercatori (venerdì 27 settembre) promossa dalla Commissione europea, saranno ospiti dell’orto botanico del dipartimento di farmacia dell’università d’annunzio (campus universitario, ingresso via Pescara, Chieti Scalo) per una giornata veramente speciale intitolata “Le fattorie da oscar green”. Tra workshop, dimostrazioni, laboratori ed esperienze multisensoriali gli agricoltori trasformeranno il “Giardino dei Semplici” (questo il nome dell’orto botanico curato e diretto dal prof. Luigi Menghini) in uno straordinario viaggio nella biodiversità.

Dalle 9 alle 12 il giardino accoglierà cento bambini delle seconde classi della Direzione didattica di Spoltore, mentre alle 16 alle 20, i cancelli si apriranno a grandi e piccini per una esperienza che mescolerà tradizione, sostenibilità ed innovazione grazie alla creatività delle Donne e dei giovani imprenditori di Coldiretti che sono stati già protagonisti dell’Oscar green Abruzzo, il concorso sull’innovazione in agricoltura. A partire dalle 9 sono previste undici postazioni con laboratori pratici, mini-lezioni con pappagalli giganti e alpaca, lavori con piccoli apiari e prove di caseificazione (ore 11.30, 16.30 e 18.30), panificazione e fermentazione. I più piccoli prepareranno anche mini bottiglie di passata alla scoperta di tradizioni antiche ma ancora attuali.

Di seguito le aziende presenti in occasione della Notte dei ricercatori: azienda agricola Tre Croci di Carla Di Michele, azienda agricola Colle Rosa di Cristiana Lauriola, Azienda agricola Di Nardo Michele, Oasi Vivai Piante, azienda agricola Rocchetti Leonardo, Bio Cantina Orsogna, azienda agricola Giovanni Obletter, Fattorie d’Annunzio, Adi apicoltura, Hopera opposti di Antonella Marrone, AmazzoniaMDP, Micro Hub di Gianfranco Tuttolani, L’Oasi delle criniere di Martina Chiola e Casamè di Alessia d’Anselmo.