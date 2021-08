CHIETI. DONNA DI 62 ANNI, TROVATA MORTA IN CASA

Una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa, dopo che un vicino, non vedendola da alcuni giorni ha lanciato l’allarme. Il fatto è accaduto in provincia di Chieti, dove la donna si era stabilita in un’abitazione presa in affitto. Una persona riservata, a lanciare l’allarme un vicino che non vedendola da alcuni giorni ha allertato le forze dell’ordine.

Una volta dentro i soccorritori hanno rinvenuto il corpo della 62enne nella sua camera da letto, il decesso avvenuto per cause naturali.