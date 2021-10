Lutto a Chieti per la scomparsa di Franco Santuccione, storico titolare del ristorante “Il mare in collina”. Santuccione aveva 61 anni da tempo lottava contro una malattia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione non solo a Chieti. L’uomo era molto conosciuto ed apprezzato

I funerali si sono svolti venerdì scorso nella chiesa dei Dodici Apostoli a Chieti Scalo.