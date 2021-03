CHIETI. NUMEROSE SCUOLE HANNO ADERITO 4^CONCORSO/PROGETTO PRETENDIAMO LEGALITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Molte sono state le scuole della provincia di Chieti che hanno aderito all’iniziativa della Questura a partecipare al 4^ concorso/progetto “PretenDiamo” Legalità per l’anno scolastico 2020/2021, elaborato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione il progetto è finalizzato alla promozione della cultura della legalità e destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

L’obiettivo è stimolare una riflessione sull’importanza della legalità, sui valori della Costituzione, ed alzare l’attenzione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e della violenza di genere, della dipendenza da internet, l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, nonché sull’importanza della lotta al terrorismo e ogni forma di criminalità anche organizzata e di stampo mafioso.

Per gli studenti più grandi il testimonial d’eccezione sarà il Commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel edito da Poliziamoderna che, con le sue indagini sulla criminalità mafiosa potrà essere fonte d’ispirazione per i lavori che i ragazzi andranno a produrre.