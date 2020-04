CHOC IN INGHILTERRA, PUGILE CAMPIONE DEL MONDO: «VI INSEGNO A PICCHIARE LE VOSTRE DONNE»

Billy Joe Saunders

Londra. Billy Joe Saunders, questo il nome del pugile professionista al centro della orribile vicenda che tanto sta facendo discutere i sudditi della Regina Elisabetta, e non solo. Di anni ne ha 30, abbastanza da ritenerlo adulto e consapevole delle proprie azioni. Al suo attivo ha anche due titoli mondiali dei pesi medi WBO. Forse il successo, è proprio il caso di dirlo, gli ha dato alla testa, al punto che è arrivato a pubblicare un “video-tutorial” in cui insegna a picchiare le donne.

«Volevo solo fare un breve video per tutti voi padri, mariti, tutti quelli che hanno una fidanzata etc. Questo Covid-19 sta diventando molto serio e siamo isolati nei nostri spazi. Se le vostre donne vi stanno facendo impazzire e voi cercate di essere pazienti, calmi, tranquilli, ma al sesto giorno esplodete…Se a un tratto loro vi vengono addosso, sputandovi un po’ di veleno in faccia, magari non avete fatto i piatti, non so cosa avete fatto ma l’avete infastidita» colpitela in questo modo, afferma il pugile.

Il video è diventato subito virale e con la stessa velocità con cui si è diffuso su internet, gli è stata ritirata la licenza. Inoltre il British Board of Control boxing ha avviato una indagine sul caso. Subito dopo, il due volte campione del mondo, ha chiesto pubblicamente scusa affermando che non tollera la violenza domestica e ha aggiunto: «se penso che un giorno un uomo possa fare del male a mia figlia, credo finirebbe male».

