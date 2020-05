CI HA LASCIATO A 38 ANNI ELEONORA AQUILIO, ASTRO NASCENTE DEL TEATRO

Ci ha lasciati prematuramente, all’età di 29 anni, Eleonora Aquilio, giovane promessa del teatro pescarese. L’attrice si è spenta, durante la notte, dopo una lunga malattia. L’attore e regista Milo Vallone, zio di secondo grado della giovane, l’ha ricordata su Facebook con queste toccanti parole: “Ciao, Eleonora, ciao mia bella nipote! Arrivederci a un giorno, fiore di maggio! R.i.p.”.Dopo gli inizi a Radio Ketchup e la vittoria al concorso nazionale di recitazione “Fantastica”, la Aquilio aveva poi deciso di prendere un’altra strada, ma tutti ricordano per le sue innate doti, a cominciare dal grande spirito di improvvisazione.Lascia il marito Marco Di Giuseppe, la mamma Elisabetta Fortunato e il padre Marco Aquilio. Le esequie si terranno lunedì 18 maggio alle ore 10 nella chiesa della Regina della Pace, in via Raffaello.