CI HA LASCIATO,IMPROVVISAMENTE, A 56 ANNI L’ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO ROBERTO FRACASSI

Lutto e dolore nella Polizia di Stato e non solo, per la scomparsa improvvisa , all’età di 56 anni, dell’ispettore Roberto Fracassi colpito da un improvviso infarto. Originario di San Pelino, svolgeva la sua professione all’Aquila e, per un certo periodo di tempo, ha prestato servizio anche presso il commissariato di Avezzano. Lascia la moglie Sonia e due figli, Manuela e Simone. L’intera Redazione de “IlFaro24” esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la tragica perdita.