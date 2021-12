CINEMA IN LUTTO È MORTA A 93 ANNI LA REGISTA LINA WERTMÜLLER

Lutto nel mondo del cinema, è morta all’età di 93 anni Lina Wertmüller, una delle più grandi registe italiane.

La notizia, che ha fatto subito il giro del mondo, è stata data da un amico di famiglia sui social.

Lina Wertmüller, alla qualenel 2019 è stato attribuito il premio oscar alla carriera, ha rappresentato il cinema italiano nel mondo. Regista tra le e i più bravi, ha saputo portare sul grande schermo film passati alla storia come «Mimì metallurgico ferito nell’onore», « Film d’amore e d’anarchia» o «Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto», Lina Wertmuller era nata a Roma nel 1928, ( Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich): dopo aver fatto l’aiuto regista di Fellini ne «La Dolce Vita», aveva esordito in regia con i Basilischi nel 1963, da lì una serie di successi memorabili, anche nella storia del costume italiano, culminati con la prima nomination all’Oscar per una regista donna nel 1977 per «Pasqualino Settebellezze». (fonte Corriere della sera).