CIPE SUGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL SISMA DEL 2009, ASSEGNATI AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 4,2 MILIONI DI EURO

“Dopo sette anni e mezzo di lavoro duro, incessante ed estenuante, finalmente è arrivata quella notizia che non vedevamo l’ora arrivasse” fa sapere il Sindaco Quirino D’Orazio. “Per la nostra cittadina sono convinto resterà una giornata storica, una pietra miliare che resterà negli annali.







Dalla struttura di missione della presidenza del consiglio dei ministri è arrivata l’informativa della nuova C.I.P.E. che assegna al comune di san benedetto dei marsi la considerevole somma di € 4.200.000,00, di cui € 3.350.000,00 Per finanziare il secondo lotto di completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione della nuova scuola di via San Cipriano, per la quale i lavori sono già iniziati0 ED € 850.000,00

Per la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Umberto Sclocchi, per la quale è già stato predisposto il progetto preliminare con cui potremo andare dirottamento a gara, mediante progettazione integrata.

Due interventi che daranno nuova linfa al nostro territorio e rilanceranno l’offerta formativa dei nostri studenti.

Questa notizia, tanto attesa, ripaga di tutti gli sforzi, le lunghe notti insonni e di tutto l’estenuante lavoro svolto dietro le quinte.

Per questo importante traguardo, si ringraziano l’insostituibile ing. Alessia placidi, che ha seguito la nostra pratica sin dal 2013, l’ing. Curcio, capo della struttura di missione della presidenza del consiglio dei ministri, l’ing. Raffaello fico, titolare dell’usrc insieme ai suoi validi tecnici collaboratori.

Dei 23 milioni assegnati alla ricostruzione del cratere, 4.200.000,00 sono stati assegnati a san benedetto dei marsi.

Questa è la realtà, altro che chiacchiere”.