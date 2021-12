CIPESS APPROVA INTERVENTI PER L’ABRUZZO. AL COMUNE DI ORTUCCHIO 100.000,00 EURO

È di questi giorni la notizia di un ulteriore finanziamento in favore del comune di Ortucchio,e ciò nella misura di euro 100.000,00 da destinare ad opere ed interventi.

Più precisamente come riportato nel provvedimento “Lavori di miglioramento ed adeguamento viabilità e verde pubblico per la fruibilità del territorio attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione nel centro storico di Ortucchio”.

Sodisfazione è stata espressa dal Sindaco Raffaele Favoriti.