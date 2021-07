CIRCUITO CITTÀ DI AVEZZANO, RIPARTENZA IN GRANDE STILE

In migliaia lungo il circuito tra piazza Torlonia e castello Orsini

Ripartenza in grande stile per il “Circuito città di Avezzano”: l’appuntamento con le auto d’epoca, sul percorso inedito tra piazza Torlonia e castello Orsini, vinto dal duo Fabrizio Lorenzoni -driver- e Giovanni Monti -copilota- su Fiat Stanguellini Corsa del 1948, ha regalato una serata d’altri tempi alle migliaia di appassionati che hanno fatto da cornice alla sfida di regolarità, ultimo atto della nona edizione alla scoperta. La gara in notturna, dove si sono date battaglia 84 auto d’epoca, con alla guida appassionati provenienti da 8 nazioni, ha chiuso alla grande la tre giorni del motorismo storico alla scoperta degli splendidi territori e dei borghi abruzzesi lungo la Tiburtina Valeria. Questa è la filosofia operativa del circuito di Avezzano ideato da Felice Graziani, presidente dell’Abruzzo drivers club, istituzionalizzato nel 2016 dal sindaco, Gianni Di Pangrazio, che anno dopo anno allarga il raggio d’azione proprio per promuovere questo straordinario lembo dell’Abruzzo interno. Scelta che ,nel pre-evento, ha ricevuto il plauso dei sindaci di Aielli e Oricola e dell’assessore alla cultura di Tagliacozzo dove le auto d’epoca hanno fatto tappa durante il tour per circuito di Avezzano.

“L’edizione numero nove del circuito, un mix di sport, turismo e cultura alla scoperta dell’Abruzzo interno”, afferma il patron, Graziani, “si è conclusa nel migliore dei modi. Un regalo alla città di Avezzano e agli appassionati che hanno risposto nel migliore dei modi”. Il circuito, infatti, ha riportato una ventata di leggerezza dopo la lunga fase di emergenza pandemica che ha fatto saltare anche l’edizione 2020. “Questo evento partito da Avezzano, che ogni anno fa conoscere altri paesi della Marsica”, aggiunge il sindaco Di Pangrazio, che ha partecipato alla gara con una fiammante Morgan, “rappresenta la filosofia operativa dell’amministrazione comunale improntata su un motto: l’unione fa la forza in tutti i campi”.

Sul podio d’onore al castello Orsini, dove si sono svolte le premiazioni, con la partecipazione dell’assessore, Pierluigi Di Stefano, dopo i vincitori, Lorenzoni-Monti, sono saliti Claudio Paradisi e Mariano Mancinelli, assidui frequentatori del Circuito di Avezzano con la loro Austin Haley 100 bn1 del 1954, seguiti, in terza posizione, da Gianmarco Rossi e Davide Alvisi su Singer Nine sport del 1933. L’avezzanese, Susanna Natale, su Mercedes, si è aggiudicata il trofeo Asi circuito tricolore; Alex De Angelis su Fiat 508 SS MM 1935 ha vinto l’XFuel; Paolo Fiani su Elva MK1 del 1956 il trofeo Micangeli, mentre Pietro Bernardini su Jaguar XK120 OTS del 1950 ha conquistato la coppa Di Lorenzo.

Alla manifestazione organizzata dall’Abruzzo Drivers Club inserita tra i dieci eventi del “Circuito Tricolore” Asi (Automotoclub storico Italiano) è stata patrocinata dai Ministero del Turismo e della Cultura, Regione, Comune di Avezzano e Fondazione Carispaq hanno partecipato prestigiose auto d’epoca dell’anteguerra, sport barchetta e spider tutte rigorosamente scoperte, con in testa un’Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924, seguita da una 8c Botticella del duo Papoulias proveniente dalla Grecia e una rarissima Ermini 657 Sport Scagliea di Eugenio Ercoli. Il week end all’insegna del motorismo storico alla scoperta dei borghi marsicani ha toccato il sito archeologico di Alba Fucens; il paese dei murales, Aielli, i borghi di Tagliacozzo e Oricola: 120 chilometri di percorsi tortuosi e di straordinaria bellezza scortato dai motociclisti dei Carabinieri e dalla Giulia storica della Polizia di Stato. Appuntamento, quindi, all’edizione numero 10 nell’estate 2022.