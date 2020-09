CIVITA D’ANTINO. NUOVO CASO DI CORONAVIRUS

Nuovo caso di persona positiva al COVID 19 a Civita D’Antino, a comunicarlo il Comune sulla pagina social:

“Si avvisa la cittadinanza che una persona residente nel comune di Civita d’Antino è risultata positiva al covid-19. Poiché la stessa persona non risiede stabilmente in questo comune, ha dichiarato alla ASL di non aver avuto contatti con altre persone di Civita d’Antino.

Si raccomanda sempre la massima attenzione alle disposizioni in atto per la prevenzione del contagio. Si chiede per tanto di rispettare il distanziamento soprattutto in luoghi chiusi e affollati e l’uso della mascherina.”