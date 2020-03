CIVITELLA ROVETO. MUORE STORICO BARISTA, MASSIMO SANSONETTI (COPPETTA), CITTÀ IN LUTTO

Massimo Sansonetti, conosciuto da tutti come “Coppetta”, è morto all’ospedale di Avezzano. Una notizia che ha suscitato profonda commozione in tutta Civitella Roveto, dove coppetta per tantissimi anni ha gestito il suo bar.

Un sentimento di cordoglio reso ancora più forte a causa delle restrizioni legate all’emergenza COVID-19, che impediscono anche le cerimonie funebri.

Coppetta e il suo bar erano una meta per molti cittadini di Civitella Roveto, ma anche di tante persone che arrivavano da fuori città, Sansonetti è ricordato come una brava persona, sempre sorridente, il classico barista che aveva un sorriso per tutti una battuta.

Sui social tante le testimonianze d’affetto, le parole di ricordo e commozione in tantissimi hanno evidenziato il dolore per la sua scomparsa e l’amarezza per non potergli dare l’ultimo saluto.