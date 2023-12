CIVITELLA ROVETO. CRISI IN COMUNE, LASCIANO 7 CONSIGLIERI

Il giorno 07/12/2023, i consiglieri del Comune di Civitella Roveto:

GIANCARLO MONTALDI;

NICOLA ALLEGRITTI;

GIOVANNI TOLLI;

LORENZO ZANELLO;

MASSIMO DUFRELLI;

GIUSEPPE VERNILE;

FEDERICA MONTALDI;

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 38, comma 8, e 141 comma 1, lettera b, punto 3) del D.Lgs n. 267/2000 TUEL, hanno rassegnato le dimissioni personali e contestuali dalla carica di consiglieri comunali del Comune di Civitella Roveto, generando, in tal modo, lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Si tratta di un atto dovuto, chiesto, da tempo, a gran voce dai cittadini Civitellesi, stanchi ed esausti dell’ormai ex Amministrazione Oddi, dimostratasi sin dall’inizio, inefficiente ed incapace di confrontarsi con le reali esigenze dei cittadini, sorda riguardo le opinioni differenti da quelle del Sindaco, che ha continuato dritto per la propria strada, senza prestare ascolto né a chi vi era vicino, né a chi muoveva critiche al suo operato. Un’amministrazione che ha perso un assessore ed un consigliere già nel primo anno di legislatura, ultima in ordine di tempo l’assessore Montaldi Federica, giovane stimata ed apprezzata, alla quale non è mai stata data possibilità di mettere sul piatto le proprie abilità e competenze. Un’amministrazione che ha collezionato segretari comunali, che è stata incapace di mantenere gli giusti equilibri con le varie associazioni del posto, e che mai ha operato con equità, trasparenza e lealtà.

Con questo atto, i consiglieri dimissionari intendono liberare Civitella Roveto da questa incompetente ed opprimente Amministrazione, restituire la giusta tranquillità che ogni civitellese merita, ridare lustro, credibilità e visibilità ad un paese che da sempre è punto di riferimento dell’intera valle Roveto. Una decisione frutto del tempo, un atto di responsabilità, ed un impegno pe il futuro per il quale ogni consigliere dimissionario, metterà a disposizione impegno, disponibilità e massima responsabilità.