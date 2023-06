CIVITELLA ROVETO. DAL 21 AL 24 GIUGNO APPUNTAMENTO CON LE FESTE PATRONALI

21-22-23 e 24 GIUGNO CIVITELLA ROVETO – Torna l’appuntamento annuale con le Feste patronali a Civitella Roveto che si svolgeranno dal 21 al 24 giugno.

Si parte il 21 giugno, la festa è dedicata a San Luigi Gonzaga e dopo le celebrazioni religiose di rito, la serata sarà allietata dalla Cover Band dei Maneskin, i “MOONSKIN”, vincitori dello show Rai “Tale e quale show”. Il 22 giugno, si celebra Sant’Antonio di Padova e sarà caratterizzato dal giro per le vie del paese della Banda di Civitella Roveto. La serata, invece, sarà dedicata a bimbi e famiglie, saranno allestiti gonfiabili e giochi in Piazza San Giovanni Battista. Venerdì 23 giugno, nella ricorrenza della Madonna del Buon Consiglio, oltre alle celebrazioni religiose e alla processione per le vie del centro storico, sarà la volta del gruppo ”LE VIBRAZIONI”. Il loro tour nazionale farà tappa proprio a Civitella Roveto con l’evento che avrà inizio alle ore 21:30 sempre in Piazza San Giovanni.

Gran finale il 24 giugno, nel giorno dedicato al patrono del paese San Giovanni Battista. In attesa di questo giorno i civitellesi stanno addobbando ogni angolo e vicolo del centro storico e delle principali strade del paese. Alle 4 del mattino inizieranno le celebrazioni lungo il fiume Liri che comprenderanno anche il rito del battesimo e la Santa Messa. Seguirà alle 7:30 la solenne processione accompagnata dalle Bande di Civitella Roveto e di Celano. Dopo un pomeriggio caratterizzato da funzioni religiose e momenti ricreativi, alle 21:30, in Piazza San Giovanni, sarà di scena la Banda di Civitella Roveto, con #NONILSOLITOCONCERTO, esibizione conclusiva delle feste patronali con un viaggio tra musica classica, moderna e colonne sonore, tutto supportato da proiezioni video. La formazione sarà diretta dal M° Giovanni Piacente con la partecipazione del soprano Giulia De Blasis e del tenore Benedetto D’Agostino.

Alla mezzanotte le festività saranno concluse con i fuochi d’artificio.