CIVITELLA ROVETO. IL 24 OTTOBRE XII EDIZIONE DEL “TRAIL DELLA ROSCETTA”

Tornerà il 24 ottobre la XII edizione del “Trail della Roscetta”, la mezza maratona che attraversa i boschi della Valle Roveto. La gara podistica, la cui denominazione è mutuata dal nome “roscetta”, la tipica castagna rovetana dal marchio IGP, arriva quest’anno alla dodicesima edizione.

Il trail si svolgerà lungo un percorso di 21 km, con un dislivello positivo di circa 500 metri e avrà per scenario i sentieri dei castagneti e dei caratteristici borghi rovetani. Il tracciato insiste sui comuni di Civitella Roveto e di Canistro, dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della “Sponga”. Qualche minuto prima dello start alla gara, prenderà il via anche una camminata di Nordic Walking di 9,4 km complessivi. Per partecipare alle manifestazioni, sia per il Trail che per il Nordic Walking, sarà necessario iscriversi agli indirizzi info@ecoroscetta.it, iscrizione@ecoroscetta.it. Per rilanciare la manifestazione, sospesa nel 2020 a causa del Covid, l’organizzazione ha deciso di rendere le iscrizioni per tutti COMPLETAMENTE GRATUITE.