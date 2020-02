Ladri in azione a Civitella Roveto. I malviventi sono entrati in azione di pomeriggio, si sono introdotti all’interno di un’abitazione situata fuori paese approfittando del fatto che in casa non c’era nessuno.

Una volta dentro hanno messo tutto sottosopra e portato via soldi ed altri oggetti di valore.

Da un prima ricostruzione sembrerebbe che i ladri siano entrati forzando una finestra. Sull’accaduto indagano i carabinieri allertati dai proprietari una volta rientrati in casa.