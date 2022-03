CIVITELLA ROVETO. SPETTACOLO TEATRALE “ZI FONSO”

“Zi Fonso”

Civitella Roveto. Prosegue con un omaggio al sacerdote salesiano di origini napoletane, Don Alfonso Alfano, la stagione del Teatro OFF di Teatranti Tra Tanti al Teatro comunale di Civitella Roveto. Andrà in scena, infatti, domenica 20 marzo alle 17 “Zi Fonso”, spettacolo di e con Pierluigi Tortora, che racconta la storia del sacerdote che a Caserta si è speso per molti anni, in particolare nel campo dell’educazione, sempre al fianco dei giovani, e che ha consacrato la sua vita alla formazione dei ragazzi, tra iniziative sportive e catechismo, preghiera, impegno sociale e ascolto, capace sempre di costruire un clima di allegria e serenità.

Classe 1963, Pierluigi Tortora è un attore casertano, già noto alla stagione del Teatro OFF. Propose, infatti, nel corso della prima edizione, un monologo intenso dal titolo “Giuseppina, una donna del Sud”, ma la sua carriera spazia tra il cinema e il teatro. Proprio dall’oratorio, da giovanissimo, è nata la passione e la conoscenza del teatro. Nel tempo la ricerca e lo studio e tanti anni di palcoscenico hanno contribuito alla sua formazione continua e non solo, tanto da fondare il teatro della Bugia, I teatri invisibili, La bottega del teatro.

Durante lo spettacolo al Teatro comunale di Civitella Roveto gli spettatori avranno modo di conoscere una figura emblematica, quale quella di “Zi Fonso”, grazie all’intensità recitativa di Pierluigi Tortora.

Originario di Sant’Antonio Abate, dove nacque nel 1936 da una famiglia contadina convintamente cristiana, Don Alfano, sin da bambino, ha colto il valore del sacrificio nella crescita della persona e dei buoni frutti del lavoro onesto. Questi i principi che lo hanno sempre accompagnato alimentando la sua attività a favore dei giovani soprattutto di quelli più disagiati, che ha costituito il fulcro della sua missione sacerdotale sino all’ultimo giorno della sua vita.

