CIVITELLA ROVETO XIV EDIZIONE “TRAIL DELLA ROSCETTA” 15 OTTOBRE 2023

Tornerà il 15 OTTOBRE 2023 la XVI edizione del “Trail della Roscetta”, la mezza maratona che attraversa i boschi della Valle Roveto e precede di una settimana l’ormai nota manifestazione “Lungo le Antiche Rue” di Civitella Roveto.

La gara podistica arrivata alla quattordicesima edizione, la cui denominazione è mutuata dal nome “roscetta”, la tipica castagna rovetana dal marchio IGP, sarà valida per il CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA DI MONATGNA UISP 2023.

Il trail si svolgerà lungo un percorso di 21 km, con un dislivello positivo di circa 500 metri e avrà per scenario i sentieri dei castagneti e dei caratteristici borghi rovetani. Il tracciato insiste sui comuni di Civitella Roveto e di Canistro, dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della “Sponga”. Qualche minuto prima dello start alla gara, prenderà il via anche una Passeggiata in montagna per famiglie e appassionati di 9,4 km complessivi.

Per partecipare al Trail sarà necessario iscriversi al sito: www.digitalrace.it; oppure all’indirizzo: iscrizione@ecoroscetta.it. Dato l’alto numero di partecipanti alla passeggiata di montagna, gli organizzatori chiedono ai partecipanti la cortesia di dare presenza attraverso sito www.ecoroscetta.it o alla mail iscrizione@ecoroscetta.it .