Un ragazzino di 12 anni è risultato positivo asintomatico al coronavirus, pertanto, in via precauzionale, è stata predisposta la quarantena per tutti gli alunni della stessa classe che saranno sottoposti a tampone, come da protocollo Asl. Si sta valutando se sottoporre a regime di sorveglianza anche gli insegnanti.

Domani sarà effettuato un intervento di sanificazione in tutta la scuola.