CLIENTE CONSUME UNA PIZZA DENTRO IL RISTORANTE SENZA GREEN PASS: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI 400 EURO A LUI E MILLE AL TITOLARE

L’episodio è accaduto nel rodigino, in pratica, erano seduti all’interno della pizzeria senza avere in tasca il green pass e sono stati pesantemente sanzionati. Nuovi controlli e nuove sanzioni sul fronte del rispetto delle norme per il contrasto all’epidemia da parte degli agenti del Commissariato di Porto Tolle (Rovigo), che giovedì hanno interessato quattro pubblici esercizi e ben 116 persone. Due sole le sanzioni amministrative, ma davvero pesanti: l’importo va da 400 a mille euro, elevate rispettivamente al cliente ed al titolare del ristorante pizzeria , perché il primo è stato sorpreso a consumare al chiuso senza essere in possesso del previsto Green pass e il titolare non lo avrebbe richiesto all’ingresso.