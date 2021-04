CNA AVEZZANO: CON FIDIMPRESA SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE E ALLE START-UP

Nonostante il periodo di forte criticità per gran parte delle aziende italiane, molte banche hanno inasprito i criteri di accesso al credito, basti pensare alle difficoltà che hanno incontrato molte imprese per ottenere i fondi legati al Decreto Liquidità, dovute alla mole di documentazione da fornire e ai tempi spesso troppo lunghi per l’accesso al prestito.

In questo scenario i Confidi diventano partner essenziali per molte imprese, sia per accedere ai Fondi, sia per avere Consulenza e rilanciare così la propria attività nel più breve tempo possibile. Fidimpresa Abruzzo – CNA, punto di riferimento regionale del Credito, sostiene la Tua azienda con consulenze e prestiti di varie tipologie, con garanzie fino al 100% e costi bassissimi. Di certo il periodo non è dei migliori, commenta Concezio Di Giamberardino, Presidente del Comitato Fidi Fidimpresa presso la CNA di Avezzano, tuttavia siamo molto soddisfatti per l’attività che il nostro Confidi sta conducendo a livello territoriale. Soddisfazione derivante essenzialmente da 2 fattori: in primis dalla lodevole attività che i nostri uffici credito stanno conducendo a valere sui Fondi PAR-FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), ovvero strumenti finanziari finalizzati al sostegno delle aziende per favorirne la ripresa e la competitività; dall’altro lato il fatto che Fidimpresa CNA Avezzano, a dicembre 2020 ha confermato lo stesso trend di erogazioni del dicembre del 2019: per essere più precisi 1.875.320 euro nel 2019 e 1.796.450 euro nel 2020. Contro ogni aspettativa, in considerazione del 2020 quale annus horribilis anche per il credito, continua sul punto Fabrizio Belisari – Direttore della CNA Marsicana – ci possiamo ritenere più che soddisfatti per aver sostenuto con la concessione delle nostre garanzie circa 350 imprese del territorio di riferimento della CNA di Avezzano. Altro dato da non sottovalutare è quello relativo al numero di start-up, circa 25 che hanno usufruito della garanzia Confidi. Un dato questo che contiene un duplice messaggio, ovvero quello di essere riusciti a traghettare fuori dalla crisi circa 18 realtà imprenditoriali avviate poco prima della pandemia, e 7 neo imprenditori che, nonostante, nonostante la difficilissima congiuntura economica venutasi a creare a causa della pandemia, hanno deciso di intraprendere un’attività in proprio. Ed è proprio quest’ultimo dato che ci dà la giusta motivazione a pensare che è giunto il momento di guardare avanti, sostenere le nostre imprese nella programmazione della loro futura attività, confidando in un piano vaccinale serio, concreto che aiuti tutti ad uscire da questa pesante crisi. La CNA di Avezzano, conclude il Presidente Francesco D’Amore, con i propri servizi e le strutture di emanazione oggi più che mai è al fianco delle imprese, in particolare per ciò che concerne il credito agevolato e garantito e progetti di credito condivisi con le altre Associazioni di categoria e le amministrazioni locali e regionali. Siamo certi che l’attività più importante da porre in essere per assistere le imprese che rappresentiamo, consista nell’attenta consulenza da dedicare ai nostri imprenditori, soprattutto in una materia così delicata come quella del credito, questa la conclusione di D’Amore.