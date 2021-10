CNA AVEZZANO: I GIOVANI IMPRENDITORI DI CNA ABRUZZO AD AVEZZANO

Contaminazione tra territori, politiche imprenditoriali innovative, cambiamento, sono gli elementi che caratterizzano da sempre le attività che il gruppo Giovani Imprenditori di CNA Abruzzo portano avanti.

Un impegno costante che anche quest’anno si concretizza nell’ottimo risultato della V edizione del Premio Cambiamenti che ha visto la candidatura di 1026 start-up su scala nazionale e ben 89 proposte dalla CNA abruzzese, facendo attestare l’Abruzzo al quarto posto per numero di candidature pervenute entro il 30 settembre scorso, data di chiusura del contest; è quanto dichiarato da Melania Dottori, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Abruzzo, nonché membro della Presidenza Nazionale. Il Premio Cambiamenti, afferma Ivano Lapergola, Presidente dei Giovani Imprenditori di Chieti, nonché membro esecutivo, per noi rappresenta un percorso fatto di relazioni, scambi di idee, contaminazione tra diverse realtà territoriali, valori umani e imprenditoriali, il tutto teso alla finale nazionale che vedrà l’incoronazione delle 3 migliori start-up innovative con una cerimonia che ogni anno ci regala emozioni e validi spunti sui quali poggiare le fondamenta delle nostre imprese.

Per questo motivo, tra le numerose tappe di avvicinamento alla finale nazionale, abbiamo ritenuto opportuno inserire anche la bella iniziativa di Domenica 10 ottobre che si svolgerà ad Avezzano e Marsica tra storia, arte, enogastronomia e fortemente voluta dalla CNA di Avezzano, comunica in una nota il coordinatore dei Giovani Imprenditori della CNA Marsicana, l’imprenditore Antonio Ruscitti.

E’ doveroso a questo punto rivolgere un ringraziamento al Presidente e al direttore della CNA, Francesco D’Amore e Fabrizio Belisari, al coordinatore di CNA Turismo Avezzano Oreste Sestini, al coordinatore regionale del Premio Cambiamenti Silvio Calice, e ovviamente un ringraziamento a tutto il gruppo Giovani Imprenditori per le iniziative intraprese sui vari territori.

Ai ringraziamenti di Ruscitti si unisce anche l’imprenditore Oreste Sestini, coordinatore per conto di CNA Avezzano del settore turistico, il quale illustra brevemente le tappe che caratterizzeranno la giornata di domenica; dalla visita all’Aia dei Musei di Avezzano, al Parco dell’Incile in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica, in modo da offrire ai colleghi imprenditori un tour riguardante la storia del Lago Fucino e del suo prosciugamento. Per poi spostarsi a Rosciolo dei Marsi per una visita al borgo storico e alla Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta.

Saranno presenti all’iniziativa di Domenica, anche il Presidente ed il direttore di CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, i quali non si esimono dal sottolineare quanto siano importanti iniziative di tal genere che non fanno altro che rafforzare il nostro mondo associativo.